В Челябинске задержанный по подозрению в грабеже выпрыгнул из окна райотдела полиции

В Челябинске задержанный по подозрению в грабеже молодой человек 1996-го года рождения выпрыгнул из окна отдела полиции «Калининский», выходящего во внутренний двор, получив травму ноги.

Главным управлением МВД России по Челябинской области назначено проведение служебной проверки по факту случившегося.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, инцидент произошел накануне, 24-го июня.

Находясь в служебном кабинете на втором этаже, игнорируя требования сотрудников полиции, задержанный подбежал к окну и выпрыгнул во внутренний двор отдела полиции и травмировал ногу.

Сотрудники полиции сразу же оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду медиков, которая госпитализировала задержанного.

По результатам служебной проверки будет дана оценка действиям конкретных сотрудников и руководству отдела полиции «Калининский», заявили в главке.