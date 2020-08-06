В Челябинске задержаны аферистки из Омска, которые наживались на стариках

Челябинские полицейские задержали двух жительниц Омска, которые похищали деньги у пенсионеров. Одной из них едва исполнилось 18 лет. Стражи порядка ищут возможных жертв мошенниц.

В полицию Челябинска обратилась 72-летняя местная жительница, которая рассказала, что у нее из квартиры пропали деньги. По словам старушки, к ней постучались две девушки, одна из которых попросила стакан воды. Вторая ей сказала, что у нее нет денег, чтобы кормить ребенка. После того, как пожилая женщина напоила незнакомку, дамы ушли, а старушка обнаружила пропажу денег.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску задержали подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемых к серии краж и мошенничеств, совершенных аналогичным способом на территории Челябинска», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».

У сотрудников полиции есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению других противоправных деяний на территории города Челябинска, по которым ранее потерпевшие в полицию не обращались. С целью установления дополнительных противоправных эпизодов пострадавшим либо ставшим свидетелями их деяний, необходимо обратиться в полицию по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02.