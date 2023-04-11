В Челябинске задержаны еще три человека, подозреваемые в причастности к убийству подростка

В Челябинске задержаны три человека (два из них несовершеннолетних), подозреваемых в причастности к убийству 17-летнего парня. Всего для проверки на причастность к совершенному преступлению в отдел полиции были доставлены 27 человек, среди которых пятеро подростков. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело. Его сопровождение осуществляют сотрудники регионального главка.

Напомним, что девятого апреля 2023 года около одного из домов областного центра обнаружено тело 17-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти - ножевым ранением. Установлено, что произошел конфликт между двумя группами подростков, являющихся участниками геймерского сообщества в одной из социальных сетей. Поводом послужили оскорбления, высказанные в общей переписке.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что к совершению указанного преступления также причастны трое подозреваемых, которые в ходе конфликта избили потерпевшего. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Сотрудниками органов внутренних дел Челябинска осуществляется оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного по обстоятельствам совершения особо тяжкого преступления. Полицейскими принимаются все необходимые меры для установления объективной картины произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.