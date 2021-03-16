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В Челябинске задержаны лжеэлектрики, которые грабили пенсионеров

В Челябинске сотрудники управления уголовного розыска регионального полицейского главка задержали подозреваемых в совершении ряда хищений у пожилых граждан. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

В отдел полицию с заявлениями о хищении денежных средств обратились местные жительницы. Они рассказали, что к ним в квартиры под разными предлогами заходили незнакомые люди, двое мужчин и женщина. Они представлялись электриками, проходили в дом к пожилым людям под предлогом проверки счетчиков. Пока женщина отвлекала хозяев разговорами, остальные тайно похищали сбережения.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска регионального главка установили и задержали подозреваемых. Ими оказались жители Челябинска. Установлена причастность задержанных к совершению двух хищений денежных средств», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности данных лиц к совершению аналогичных противоправных деяний на территории Челябинской области.

В случае, если вы или ваши близкие пострадали от незаконной деятельности задержанных лиц, об этом необходимо сообщить в органы полицию по телефонам: 8 (351) 267-74-59, 8-922 63 40 606 или 102.

Полицейские напоминают о необходимости проявлять бдительность и не поддаваться на уловки злоумышленников. Преступники, пользуясь доверием пожилых людей, тайно похищают ценное имущество, при этом отвлекая потерпевших различными вопросами или просьбами. Помните, что ни в коем случае не следует открывать дверь незнакомцам. Необходимо позвонить в службу, сотрудниками которой они представляются, и узнать, действительно ли их направляли к вам, проверьте у них документы. Контактные телефоны экстренных и социальных служб можно найти в Интернете

В первую очередь, правила поведения с незнакомыми гражданами и незваными гостями необходимо донести до граждан пожилого возраста, так как именно они более доверчивы и чаще всего попадают на уловки мошенников.