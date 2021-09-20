В Челябинске задержаны наркосбытчики из Египта

Полицейские Челябинска задержали двух жителей Египта, которые намеревались в областном центре зарабатывать на «закладках» наркотиков. Иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы.

Полицейскими Челябинска у дома по улице Карпенко задержаны два жителя Египта – 19 и 20 лет, которых в ходе досмотра обнаружено и изъято 47 свертков с синтетическим наркотическим средством массой около 25 граммов, хранимых с целью последующего сбыта.

«Полицейскими установлено, что до задержания подозреваемые успели разложить в тайниках на территории областного центра 107 свертков с наркотическим средством с целью последующего сбыта бесконтактным способом. Данные свертки общей массой свыше 50 граммов изъяты и направлены на экспертизу», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Иностранцам грозит до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Инна Шемаева