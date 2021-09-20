20.09.2021
В Магнитогорске бухгалтер и сотрудники отдела продаж похитили у клиентов автосалона пять миллионов рублей
20.09.2021
В Златоусте байкеры взялись за воспитание юных лихачей
20.09.2021
Кураторы колледжей и техникумов Челябинской области начнут получать доплаты в конце сентября
20.09.2021
В Челябинске стартует уникальный фестиваль «Джаз на большом органе»
20.09.2021
Более 6,2 тысячи южноуральцев привились на избирательных участках
20.09.2021
В Челябинске задержаны наркосбытчики из Египта
В Челябинске задержаны наркосбытчики из Египта
16.09.2021
На детской железной дороге задержан челябинец с наркотиками
15.09.2021
В Челябинске у любовной парочки из Узбекистана обнаружен килограмм героина
14.09.2021
Полицейские Челябинска задержали безработного магнитогорца с крупной партией героина
13.09.2021
Полиция Челябинска задержала военнослужащего летного училища с наркотиками
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021
В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием
15.09.2021