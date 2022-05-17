В Челябинске загорелось общежитие УралГУФКа, пожарные пришли на помощь студенткам

В Челябинске сегодня, 17-го мая, произошел пожар в здании общежития УралГУФКа, расположенного на улице Труда, 168.

Прибывшие на место происшествия по рангу «Пожар №2» огнеборцы увидели, что из окна на четвертом этаже валит дым.

По предварительным данным, озвученным пресс-центром ГУ МЧС России по Челябинской области, из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек (данная цифра может корректироваться).

С помощью автолестницы из соседнего с тем, откуда шел дым, окна на четвертом этаже спасены две девушки, которые не могли самостоятельно эвакуироваться из-за дыма.

К настоящему времени открытое горение ликвидировано. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причина случившегося устанавливается.