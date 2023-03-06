В Челябинске жестоко избит правозащитник Николай Кошман

В социальной сети появилась информация о том, что в Челябинске избит адвокат Николай Кошман. Он просит начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова взять это дело на личный контроль.

Сообщение об избиении правозащитника появилось в группе «Я выхожу. Челябинск» в ВКонтакте.

«Напали у подъезда. Избили. Сломана рука, челюсть. Я в больнице», - сообщил адвокат.

Напомним, Николай Кошман выступает истцом в судебном процессе против депутата Алексея Денисенко, требуя лишить его мандата за сокрытие иностранных активов супруги. Также он является представителем истцов в деле о строительстве дороги к администрации Еткульского района.

В региональном полицейском главке пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.