06.03.2023
КВНщики из Челябинска заняли первое место в 1/8 финала Высшей лиги КВН
06.03.2023
В ЮУрГАУ состоялся круглый стол на тему профилактики экстремизма
06.03.2023
Челябинец Егор Зорин завоевал две медали чемпионата России по лыжному ориентированию
06.03.2023
ММК повышает технологическую независимость в ИТ-сфере
06.03.2023
Директором Челябинского филиала «Ростелекома» назначен Евгений Макагонов
06.03.2023
В ряд городов Челябинской области из-за непогоды автобусы пассажиров не везут
В Челябинске жестоко избит правозащитник Николай Кошман
23.02.2023
Михаил Скоков, сотрудники областного главка и ветераны возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»
30.01.2023
Челябинская полиция установила стрелка, устроившего пальбу в «Академ Риверсайде»
27.01.2023
Скоков: Надеюсь, Челябинской области удастся выйти из «криминальной пятерки»
27.01.2023
Текслер поддержал идею Скокова о создании Центра управления нарядами
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023