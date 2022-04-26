В Челябинске живодер облил химической жидкостью собаку

В Челябинске ищут живодера, облившего бездомную собаку химической жидкостью. Зоозащитники планируют обращаться в полицию.

В Челябинске ищут живодера, порезавшего и облившего едкой жидкостью бездомного пса. Сообщение об этом появилось в сообществе «Подслушано Амз Советский Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Как пишет «АиФ-Челябинск», инцидент произошел ночью 21 апреля возле продуктового киоска на улице Трактовой. Собаку нашли с химическими ожогами и глубокими порезами задней лапы. Сейчас животное находится в клинике, где ему оказывают помощь. Собаку спасители назвали Шариком. По словам зоозащитников, пес ласковый и доверчивый. Сейчас собаке ищут хозяев, готовых позаботиться о ней в период реабилитации.

«В отделе полиции "Советский" данное сообщение зарегистрировано. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.