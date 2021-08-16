В челябинском институте личного развития работал преподаватель с фальшивым дипломом

В Челябинске в личном деле сотрудницы АНО ДПО Институт «ЭГО РЕСУРС» во время прокурорской проверки нашли поддельный диплом о высшем профессиональном образовании. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Проверку провели по факту фальсификации диплома о высшем профессиональном образовании.

«Установлено, что в личном деле одной из сотрудниц АНО ДПО Институт «ЭГО РЕСУРС» находилась копия диплома о высшем профессиональном образовании о присвоении степени бакалавра психологии по направлению «Психология», выданного ФГБОУ ВО Оренбургский государственный педагогический университет», которая вызывает сомнение в ее подлинности, поскольку выполнена с нарушением установленных требований», - рассказали в областной прокуратуре.

Проверка установила, что диплом не выдавался. Более того, у женщины, работавшей преподавателем, нет высшего образования.

В отделе полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску возбудили уголовное дело по части третьей статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).