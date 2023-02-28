В Челябинской области два человека травмировано на железной дороге с начала 2023 года

С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмировано два человека, один из них со смертельным исходом. За аналогичный период прошлого года на железной дороге в Челябинской области смертельно травмирован один человек. Последний случай произошел в понедельник, 27 февраля, на перегоне Миасс-1 – Миасс-2.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, всего на Южно-Уральской магистрали с начала 2023 года от наезда подвижного состава было травмировано три человека, из них двое– со смертельным исходом. Несчастные случаи произошли в Челябинской и Курганской областях. За аналогичный период 2022 года было смертельно травмировано четыре человека.

Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что основные причины несчастных случаев – нарушение правил личной безопасности, нахождение и переход железнодорожных путей в не установленных местах.

Случаев травмирования несовершеннолетних на объектах инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги с начала 2023 года не зафиксировано.

Железная дорога – объект повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах – по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».