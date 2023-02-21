21.02.2023
Влюбленным Челябинской области предлагают пожениться на саткинских «Порогах»
21.02.2023
Экс-участник проекта «Дом-2» Альфред Джавадов весну встретит в СИЗО
21.02.2023
В Челябинской области два новых случая бешенства, и оба в Увельском районе
21.02.2023
«ЧелябГЭТ» озвучил печальную статистику ДТП с участием электротранспорта
21.02.2023
Путин: Все выборы в 2023 и 2024 годах состоятся в строгом соответствии с законом
21.02.2023
В Челябинске наказали рублем торговцев снегирями на Птичьем рынке
В Челябинской области два новых случая бешенства, и оба в Увельском районе
За неделю от смертельного вируса погибли дикая лиса и домашний пес Пират
31.01.2023
В Челябинской области от бешенства снова погибли домашние кошки
19.12.2022
В Полетаево двухмесячный домашний щенок погиб от бешенства
06.12.2022
В Челябинске еще одна домашняя кошка стала жертвой бешенства
15.11.2022
В Челябинске от бешенства снова умер домашний кот
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023