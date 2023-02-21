В Челябинской области два новых случая бешенства, и оба в Увельском районе

В Челябинской области во второй декаде февраля зафиксировано два новых случая заболевания животных бешенством, и оба – в Увельском районе.

Дикая лиса, зараженная смертельным вирусом, обнаружена в поселке Синий бор, домашний пес Пират погиб в поселке Увельский.

Населенные пункты, где выявлены погибшие животные, объявлены неблагополучными. По распоряжению правительства Челябинской области в них установлен карантин и в настоящее время проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Как напоминает пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, в январе этого года от опасного вируса погибли домашний кот в селе Долгодеревенское Сосновского района и домашняя кошка в деревне Уйско-Чебаркульская Октябрьского района.

В 2022 году на Южном Урале подтверждены 60 случаев заболевания бешенством среди животных.

Россельхознадзор рекомендует жителям региона поставить прививки против бешенства домашним животным; не допускать их контакта с дикими и не контактировать самим; немедленно сообщать ветеринарам о подозрении на заболевание животных бешенством, случаях укуса домашних животных дикими хищниками, а также о случаях необычного поведения или внезапного падежа скотины.