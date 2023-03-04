04.03.2023
СК назвал причину пожара в Челябинске, на котором погибли женщина и ребенок
04.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
03.03.2023
Наталья Котова поблагодарила организаторов «Русского мира» за вложенную в него душу
03.03.2023
Полиция: информация о взрывоопасных предметах у школ Челябинской области является фейком
03.03.2023
Виктор Рашников провел заседание челябинского Союза промышленников и предпринимателей
03.03.2023
Историческое здание на Свердлова в Нязепетровске изменит цвет и получит новую кровлю
В Челябинской области массово собрались представители молодежных субкультур
Дестабилизировать обстановку в муниципалитетах не позволили полицейские
19.02.2023
В челябинском лицее, где отравились дети, заменили всех работников пищеблока
19.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
В Челябинске полицейские предотвратили возможный конфликт на территории ТК с участием подростков
16.02.2023
Робин Гудов здесь нет: истерия вокруг инцидента в ОЦ-5 Челябинска создается искусственно
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
02.03.2023
Миндортранс: На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка
02.03.2023