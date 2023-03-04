В Челябинской области массово собрались представители молодежных субкультур

В Челябинске и Миассе (Челябинская область) сегодня, четвертого марта, массово собрались представители молодежных субкультур. Дестабилизировать обстановку в муниципалитетах не позволили полицейские.

Предположительно, несовершеннолетние принадлежат к «ЧВК Редан» (на момент публикации было неизвестно, запрещено ли это движение на территории России).

Известно, что большую группу подростков стражи правопорядка задержали из-за сообщений о возможных драках.

В Миассе «ЧВК Редан» и их оппоненты прошли толпой по улицам. Изначально сообщение об этом появилось в социальной сети «Инцидент Миасс».

В Челябинске правоохранители увели массово собравшихся подростков с Кировки.

В региональном полицейском главке информацию подтвердили, но от комментариев воздержались.

Как сообщают «Известия», под «ЧВК Редан» подразумевают интернет-сообщество подростков - любителей аниме 14-16 лет. Отличительная особенность ребят - балахоны с изображением 12-лапого паука и цифрой «4», а у некоторых - и татуировки. Этот номер в Hunter x Hunter носит главный антигерой и один из сильнейших бойцов по имени Хисока. Кроме того, ребята носят клетчатые штаны, многие отращивают волосы. В своих группах в соцсетях подростки утверждают, что их сообщество не пропагандирует терроризм, суицид, самоповреждения, наркотики, насилие или другие противоправные действия. Аббревиатура ЧВК к названию добавлена, по словам участников, ради шутки, как ответ на остросоциальные темы.

Как сообщил собственный источник агентства «Урал-пресс-информ», сейчас несовершеннолетние усиленно удаляют свои записи в социальный сетях, в частности, аббревиатуру ЧВК.

Тем временем, взрослые жители Южного Урала обсуждают поведение подростков в соцсетях, считая его неправильным.

«В школах должны пройти семинары с полицией об ответственности не только родителей, но и школьников за такие сборища! И каждый родитель должен найти время провести беседу со своим ребенком», - пишет в жительница Elena Vladimirovna.

«А какова вообще цель? Любого из них спроси - ни один не знает. Большинство вообще пришли шутки ради. Многие из них даже не осознают, к каким последствиям могут приводить такие действия», - добавляет Ольга Захарова.