В Челябинской области мошенники теперь представляются сотрудниками полиции и ФСБ

В Челябинской области телефонные мошенники перестали представляться сотрудниками Сбербанка. Теперь они называют себя участковыми и следователями, высылают липовые повестки, подкрепляя ложную информацию фотографиями фальшивых удостоверений.

Тем самым лжеследователи стараются вовлечь жертву в «расследование преступлений».

Как сообщает группа «Мошенники Челябинска. Черный список», аферисты в общении с жертвами теперь используют фразы «в отношении вас осуществляются противоправные действия» или «на вас оформляется мошеннический кредит, в ваших интересах сотрудничать со следствием и перевести все деньги на защищенный счет».

«У них есть доступ к Вайберу. Они отслеживают инфу по ключевым словам. Стоило мне скинуть номер карты с просьбой знакомого перечислить туда крупную сумму, через несколько минут, как деньги поступили мне на счет, мне начали звонить с такими предложениями. Испугалась и почти поверила, но решила позвонить в техподдержку банка», - пишет пользователь Ольга Гаврилова.

«Мне вообще типа следователь из Москвы позвонил, когда я начала смеяться, обиделся и сказал высылают опергруппу)) Обидчивые такие))», - сообщила Влада Бердина.

«Мне как-то звонили якобы из ФСБ. Я сразу говорю, все вопросы в вашем кабинете в присутствии адвоката, и не важно в каком я статусе, подозреваемый, свидетель или просто побеседовать», - рассказал об общении с мошенниками Александр Филатов.

«Мне тоже такие звонили.

Они очень правдоподобно подстроили номер полиции, всего на одну цифру отличается от одного из реальных номеров МВД Челябинска», - рассказала пользователь под ником Ester Exposito.

Напомним, настоящие следователи и участковые не будут вам высылать информацию о вызове на допрос с помощью мессенджеров и смс, это не предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом.

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Добавим, сейчас в Челябинской области полицейские проводят акцию «Останови мошенника». Стражи порядка рассказывают о распространенных способах обмана.

«Мероприятия проводятся в местах скопления граждан разной возрастной категории – на остановочных комплексах, вблизи крупных торгово-развлекательных комплексов. Кроме того, участники акции посещают объекты социальной сферы, МФЦ, расклеивают на информационных стендах в подъездах домов профилактические листовки, проводят встречи с трудовыми коллективами», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Полицейские напоминают, что ни при каких обстоятельствах не следует сообщать по телефону данные своих банковских счетов и карт, ПИН-коды, СМС-коды - такую информацию запрашивают только мошенники. Также не следует оформлять кредиты или осуществлять переводы денежных средств на сторонние счета по указанию незнакомцев.