06.08.2023
Отражена еще одна атака беспилотников на объекты Московской области
06.08.2023
Регионы смогут создавать специализированные ГУПы для охраны общественного порядка
06.08.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 31.07.2023 по 06.08.2023)
06.08.2023
В кафе Челябинска ревнивец из Средней Азии напал с ножом на горожанку
05.08.2023
В Челябинске загорелся дворец спорта «Юность» с детьми внутри
05.08.2023
Жилой дом облисполкома на площади Революции в Челябинске частично оштукатурен
В Челябинской области на трассе М-5 ограничили движение из-за двух ДТП и дорожных работ
04.08.2023
В Саткинском районе грузовик кузовом «зацепил» трубопровод
03.08.2023
В Челябинске на пересечении Доватора и Шаумяна столкнулись две иномарки
15.06.2023
В Красноармейском районе после столкновения с легковушкой перевернулся грузовик
31.05.2023
В Чебаркульском районе иномарка насмерть сбила лесного зверя
Владимир Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»
04.08.2023
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023