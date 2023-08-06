В Челябинской области на трассе М-5 ограничили движение из-за двух ДТП и дорожных работ

В воскресенье, пятого августа, на трех участках федеральной трассы М-5 «Урал» «Москва-Челябинск» было введено ограничение движения из-за двух дорожно-транспортных происшествий и проведения дорожных работ, сообщает Госавтоинспекция региона.

На 1635 км автодороги М-5 (территория Усть-Катавского городского округа) организованно реверсивное движение. На этот участке водитель автомобиля «Хантер» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, совершил с ним столкновение.

На 1657 км М-5 (на территории Катав-Ивановского района) из-за аварии перекрыто движение в обе стороны.

На месте аварий работают экипажи ДПС, обстоятельства выясняются.

На 1861 км трассы М-5 идут до 20 часов будет ограничено движение по одной из полос в связи с проведением дорожных работ.

Водителей просят быть внимательными и учитывать эту информацию при планировании маршрута и времени.