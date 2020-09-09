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В Челябинской области на трассе М-5 погибли девушка-водитель и ее пассажир

Фото: 
УГИБДД по Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 10:47
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В Челябинской области на трассе М-5 в страшной дорожной аварии погибли 19-летняя девушка-водитель и ее 29-летний пассажир.

Авария со смертельным исходом произошла в половине десятого вечера восьмого сентября на 1862 километре автодороги «Москва-Челябинск» на территории Сосновского района.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, девушка за рулем «Субару Легаси» при неустановленных обстоятельствах не справилась с управлением и столкнулась с попутно движущимся автомобилем «Форд Фокус», после чего ее иномарка наехала на металлическое дорожное ограждение и опрокинулась.

«После этого на «Субару» совершил наезд ВАЗ-21112, также двигавшийся в попутном направлении», - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП девушка-водитель и ее пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажир автомобиля «Форд Фокус», получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Установлено, что стаж вождения автоледи составлял менее месяца.

 

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