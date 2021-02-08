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В Челябинской области нашли тело девятимесячной девочки

В Озерске (Челябинская область) проводится проверка по факту смерти девятимесячной девочки. Тело ребенка нашли в квартире одного из домов в поселке Метлино, сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СУ СКР региона Владимир Шишков.

«Тело девочки нашли в квартире одного из домов пятого февраля, - сказал Шишков. – Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено».

По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Тело малышки направили на судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. После этого будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем.