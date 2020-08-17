В Челябинской области обезврежены два опасных бронебойных снаряда

Вблизи озера Курлады, что находится возле Копейска (Челябинская область) был обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Нашедший его мужчина сообщил о находке в Управление Росгвардии по Челябинской области.

Для обследования находки была направлена группа разминирования ОМОН Росгвардии города Челябинск.

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии установили, что найденный предмет является бронебойным снарядом калибра 45-мм и, несмотря на состояние сильной коррозии, и представляет опасность для окружающих. При помощи служебно-розыскной собаки был обнаружен второй такой же снаряд 45-го калибра.

Росгвардейцы уничтожили опасные находки накладным снарядом.