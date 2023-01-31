В Челябинской области от бешенства снова погибли домашние кошки

В Челябинской области – новые жертвы бешенства: в январе 2023 года печальную статистику в регионе открыли домашние любимцы.

В двадцатых числах первого месяца наступившего года от смертельного вируса погибли домашняя кошка в деревне Уйско-Чебаркульская Октябрьского района и домашний кот в селе Долгодеревенском Сосновского района.

Как сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, населенные пункты, где выявлены погибшие животные, объявлены неблагополучными.

По распоряжению регионального правительства в обеих территориях установлен карантин и в настоящее время проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Татьяна Нахтигаль напомнила, что в 2022 году в Челябинской области было подтверждено 60 случаев заболевания бешенством среди животных, среди которых были и домашние любимцы – кошки и собаки.

Чтобы избежать трагедии, Россельхознадзор рекомендует всем владельцам четвероногих сделать своим питомцам прививки против бешенства; не допускать их контакта с дикими животным; не контактировать с дикими животными, проявляющими несвойственное для них поведение (вертячка, потеря страха перед человеком, чрезмерная агрессивность, светобоязнь, апатия, истечения из рта, носа и глаз); своевременно предоставлять домашних любимцев для проведения обязательных ветеринарно-профилактических мероприятий; немедленно сообщать ветеринарным специалистам о подозрении на заболевание животных бешенством, случаях укуса домашних животных дикими хищниками, а также о случаях необычного поведения или внезапного падежа скотины.

Со всеми вопросами можно обращаться в отдел внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по телефону: (351) 265-38-74.