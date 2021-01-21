В Челябинской области школьник сообщил о захвате школы

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В Челябинской области школьник сообщил о захвате школы

В Миассе (Челябинская область) 13-летний школьник ради шутки позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщил о захвате учебного заведения террористами. Отвечать за детскую шалость придется родителям – в отношении них составлен административный протокол.

Житель Миасса позвонил по номеру 112 утром 20 января.

«Он сообщил об опасности в школе», - сообщила специалист направления по связям со СМИ по Миассу Ольга Суханова.

Звонок оказался шуткой. Школьника нашли. В отношении его родителей составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).