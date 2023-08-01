В Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли канал незаконного сбыта мефедрона

УФСБ России по Челябинской области пресекло канал незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Двое фигурантов уголовного дела, возбужденного по части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК РФ и расследованного следственным органом управления ФСБ, организовали интернет-магазин, специализирующийся на сбыте крупных партий наркотиков в различных регионах страны.

В августе 2022 года участники криминального дуэта были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в окрестностях Миасса при перевозке одного килограмма мефедрона.

При задержании преступники оказали сопротивление и предприняли попытку скрыться от оперативников, но безуспешно.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, городской суд Миасса признал обоих жителей Башкортостана в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Одного из преступников суд приговорил к 12 годам, другого – к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Также каждому осужденному назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.