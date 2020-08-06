В Челябинской области стало меньше «фальшивок»

В Челябинской области сократилось число поддельных купюр. Меньше всего мошенники стали изготавливать «фальшивки» номиналом 1000 рублей.

Статистика показывает, что ежегодно в регионе уменьшается число поддельных купюр номиналом 1000 рублей. Например, еще пять лет назад из денежного оборота в Челябинской области за год изымали не менее 100 фальшивок этого номинала. За апрель-июнь было выявлено восемь таких банкнот против 9 штук кварталом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

За полгода в регионе было обнаружено по одной фальшивой купюре номиналом 500 рублей. Самое большое количество подделок на Южном Урале приходится на пятитысячные купюры. За апрель-июнь в регионе было выявлено 117 таких фальшивых банкнот. При этом стоит отметить, что большая часть обнаруженных поддельных пятитысячных купюр были образца 1997 года. Модифицированные банкноты этого номинала, выпущенные в 2010 году, благодаря усиленному комплексу защиты подделывают очень редко.

Подделок купюр номиналом 200 и 2000 рублей во втором квартале в регионе обнаружено не было.

Полицейские Челябинска напоминают южноуральцам основные отличительные признаки поддельных купюр. Фальшивка обычно склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания. Выбитые компостером цифры 5000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой. Металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской, а при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое. Кроме того, цветной, переливающий герб Ярославля (на купюрах достоинством в 1000 рублей) и герб Хабаровска (на купюрах достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

Всю информацию о банкнотах и об их защитных признаках можно найти в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение не проверяет подлинность банкнот, но помогает сделать это самостоятельно с помощью камеры смартфона или планшета.

Кроме того, есть определенный порядок действий при выявлении фальшивых денежных знаков.

Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра. Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление. Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры. Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.