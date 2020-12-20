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В Челябинской области в аварии погибли четырехлетний мальчик и его мама

На автодороге Долгодеревенское (Челябинская область) иномарка залетела под грузовик. Два человека погибли на месте. Это женщина и ее четырехлетний. Второй ребенок сейчас находится в больнице.

Авария произошла сегодня, 20 декабря, 19 километре автодороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым.

«48-летний мужчина, управляя автомобилем Мазда СХ-9, по предварительным данным, при выезде со второстепеной дороги не предоставил преимущество в движении, двигающемуся по главной дороге грузовому автомобилю Хово, и совершил с ним столкновение», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Мазда – женщина и четырехлетний мальчик, от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир Мазды, семилетний мальчик, получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.