В Челябинской области в ДТП с грузовиком погибли пятеро молодых мужчин

В Челябинской области в ДТП на территории Аргаяшского района погибли пять человек: не имевший прав водитель и четверо его пассажиров.

Страшная авария произошла вечером 27 января на 41-м километре автодороги Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеево. Водитель 2000 года рождения за рулем «Лады Калины» выехал на встречку, столкнувшись со встречным грузовиком МАН с полуприцепом МАЗ под управлением водителя 1992 года рождения.

В результате ДТП водитель «Лады» и четверо находившихся в салоне мужчин в возрасте 20-35 лет скончались на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД установили: парню, управлявшему легковушкой, водительское удостоверение не выдавалось.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварии.