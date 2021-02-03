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В Челябинской области в ДТП с «Нивой» погибла пассажирка

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В Челябинской области в ДТП с «Нивой» погибла пассажирка

В среду, третьего февраля, в Каслинском районе Челябинской области машина «Нива» ушла в занос и вылетела с трассы. В аварии погибла 59-летняя пассажирка автомобиля, сообщили в Управлении ГИБДД региона.

Авария произошла в 11.20 на 18 километре автодороги Тюбук-Кыштым. По предварительным данным, 59-летний водитель «Нивы» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил занос автомобиля. Машина вылетела в правый кювет, врезалась в дерево и опрокинулась.

«В результате ДТП пассажирка скончалась на места происшествие до приезда скорой помощи», - сказали в УГИБДД по Челябинской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео: УГИБДД по Челябинской области