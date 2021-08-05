В Челябинской области в массовой аварии на трассе погибла пенсионерка

В Ашинском районе Челябинской области 74-летний пенсионер на иномарке выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя авто. В аварии скончалась пожилая женщина, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД региона.

ДТП случилось в 13:30 на 1600 километре автодороги Москва-Челябинск. По предварительным данным Госавтоинспекции, 74-летний водитель машины Volkswagen Polo при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд на участке запрещен). Там он врезался во встречные машины Toyota Land Cruiser 200 и микроавтобус Toyota Hiace.

Toyota Land Cruiser от удара опрокинулся на крышу. Микроавтобус отбросило в металлическое ограждение. В аварии погибла 73-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сиденье в машине Volkswagen Polo.

После ДТП сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.