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В Челябинской области водитель фуры устроил лобовое ДТП

Сегодня, 19 марта, в Ашинском районе (Челябинская область) рано утром водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом устроил лобовое столкновение с машиной Scania с прицепом. Мужчина, который выехал на встречную полосу, погиб.

Авария произошла в пять часов 45 минут на 1569 километре автодороги Москва – Челябинск. По предварительным данным, 57-летний водитель Volvo – житель Омской области - мог уснуть за рулем. После чего машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик Scania с прицепом под управлением 55-летнего дальнобойщика.

«В результате происшествия водитель Volvo от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель Scania госпитализирован в больницу города Аша», - прокомментировали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

После аварии сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. Известно, что автомобиль Volvo направлялся в Челябинск. За рулем машины Scania находился житель Башкирии.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: УГИБДД по Челябинской области