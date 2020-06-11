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В Челябинской области за 10 дней июня выпало из окна 4 ребенка, с начала года - 6

Происшествия
Сегодня, 13:58

С начала 2020 года в Челябинской области зарегистрировано уже шесть случаев выпадения детей из окон, из них четыре отмечены в первые десять дней июня.

«Вчера до двух ночи оперировали ребенка, выпавшего из окна», - рассказал травматолог Челябинской областной детской больницы Олег Стариков.

ЧП произошло в многодетной семье. Мама пошла с подругой в магазин, оставив пятерых детей дома одних. Старшие не уследили за малышом.

«Падение детей из окон происходит исключительно из-за халатности родителей», - с сожалением констатировала начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям минздрава региона Эльвира Домрачева, Она попомнила, что в доме, где живёт маленький ребёнок, нельзя держать открытые настежь окна. «Дети любопытны, поэтому необходимо убрать всю мебель, по которой ребёнок может забраться на подоконник и пресекать всякие попытки игр у окна», - подчеркнула Эльвира Домрачева.

Минздрава напоминает родителям: категорически нельзя показывать детям, как открываются окна, нельзя разрешать ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых и ни в коем случае не нужно оставлять спящего ребенка одного в квартире.

В семьях с детьми под запретом должны быть открытые окна, москитные сетки без соответствующей защиты окна. Не нужно ставить мебель поблизости окон и разрешать ребенку играть на подоконниках.

Необходимо установить блокираторы, которые не позволят ребенку самому открыть окно. Родителям советуют выбирать жалюзи без свисающих шнурков и цепочек. «Ребенок может с их помощью взобраться на окно и запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье», - поясняют в минздраве.

Лучше всего поставить на подоконник цветы или предметы, препятствующие доступу ребенка к окну.

 

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