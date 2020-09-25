ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Миасская Полетта

В Челябинской области задержана 90-летняя старушка при попытке сбыта крупной партии героина

Происшествия
Сегодня, 12:24
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Миассе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении 90-летней пенсионерки, которая торговала героином. Кто руководил старушкой, предстоит выяснить следователям.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в правоохранительных органах, в отношении престарелой наркосбытчицы возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков в крупном размере» (максимальное наказание – до двадцати лет лишения свободы).

Видимо, бабуля из Миасса на старости лет решила повторить сценарий французского фильма «Полетта», главной героиней которого была вредная старушка с непростым характером.

Напомним, она ненавидела соседей, поскольку те мусорят и шумят, не любила своего внука и придумала ему прозвище Черныш, поскольку дочь вышла замуж за чернокожего полицейского. Когда социальные службы стали за долги описывать ее имущество, она приняла нестандартное решение: отправилась к местному наркодилеру и предложила ему свои услуги.

Не прошло и двух месяцев, как Полетта стала крупнейшим торговцем «травой» в районе. Хитом продаж оказалась выпечка с гашишем. Бизнес процветал и налаживался. Но насладиться обретенным благосостоянием ей не удалось, как не удалось и миасской Полетте.

Сегодня, 25-го сентября, следователь будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении старушки.

Следователи не исключают, что бабушку могли заставлять торговать наркотиками.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 18:35
Житель Златоуста оформил на себя кредит почти на миллион рублей и перевел деньги мошенникам
Вчера, 17:55
Житель Златоуста оформил на себя крупный кредит и перевел деньги мошенникам
Вчера, 17:11
Детей в Златоусте оставили без тепла, прокуратура начала проверку
Вчера, 16:55
Пенсионерка из Челябинска поменяла треть миллиона на билеты «Банка приколов»
Вчера, 15:34
Дело соучастника Тефтелева передано в суд
Вчера, 14:29
В Магнитогорске задержан педофил за изнасилование пятилетней девочки
Вчера, 13:55
В Чебаркуле инспектору ДПС пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного гонщика
Вчера, 12:44
Хищение денег при благоустройстве парка Терешковой в Челябинске обернулось уголовным делом
Вчера, 10:14
На мокрой трассе под Златоустом насмерть разбился молодой водитель
Вчера, 09:04
Молодая семья из Коркино после ЧП в квартире осталась без газа и не может вернуться домой
Общество
Сегодня, 10:54
Текслер – главам: Срок на исправление ситуации дал до понедельника. Иначе поговорим по-другому
Общество
Сегодня, 12:38
В выходные в Челябинской области откроются 15 пунктов вакцинации
Новости
Сегодня, 13:53
Экономика
ВТБ удвоил долю операций по технологии безбумажного обслуживания
Сегодня, 13:40
Среда обитания
Челябинский зоопарк отпразднует День защиты амурского тигра и дальневосточного леопарда
Сегодня, 13:26
Происшествия
Дело экс-директора похоронного предприятия из Магнитогорска передано в суд
Сегодня, 13:04
Общество
Челябинский ветеринар Карен Даллакян спасает второго в своей жизни Жорика
Сегодня, 12:21
Культура
Выставки «Фотофеста-2020» в Челябинске работают последние дни. Спешите видеть!
Материалы рубрики
Сегодня, 13:26
Происшествия
Дело экс-директора похоронного предприятия из Магнитогорска передано в суд
Сегодня, 11:33
Происшествия
В Копейске пассажир иномарки погиб после столкновения с двумя большегрузами
Сегодня, 10:52
Происшествия
Из-за аварийного дома в Челябинске у прокуратуры возникли претензии к председателю КУИЗО
Вчера, 18:53
Происшествия
Сотрудник ГУФСИН помог полицейским Верхнеуральского района задержать преступника
Вчера, 18:44
Происшествия
В Южноуральске сотрудница ломбарда заменила золото на дешевую бижутерию
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика