В Челябинской области задержана 90-летняя старушка при попытке сбыта крупной партии героина

В Миассе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении 90-летней пенсионерки, которая торговала героином. Кто руководил старушкой, предстоит выяснить следователям.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в правоохранительных органах, в отношении престарелой наркосбытчицы возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков в крупном размере» (максимальное наказание – до двадцати лет лишения свободы).

Видимо, бабуля из Миасса на старости лет решила повторить сценарий французского фильма «Полетта», главной героиней которого была вредная старушка с непростым характером.

Напомним, она ненавидела соседей, поскольку те мусорят и шумят, не любила своего внука и придумала ему прозвище Черныш, поскольку дочь вышла замуж за чернокожего полицейского. Когда социальные службы стали за долги описывать ее имущество, она приняла нестандартное решение: отправилась к местному наркодилеру и предложила ему свои услуги.

Не прошло и двух месяцев, как Полетта стала крупнейшим торговцем «травой» в районе. Хитом продаж оказалась выпечка с гашишем. Бизнес процветал и налаживался. Но насладиться обретенным благосостоянием ей не удалось, как не удалось и миасской Полетте.

Сегодня, 25-го сентября, следователь будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении старушки.

Следователи не исключают, что бабушку могли заставлять торговать наркотиками.