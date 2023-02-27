В ДТП на Университетской набережной Челябинска погиб 30-летний автомобилист

В Челябинске сегодня, 27 февраля, около полудня в ДТП на Университетской набережной погиб 30-летний водитель иномарки «Хендай».

Как рассказали в городском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, данная машина столкнулась с «БМВ» - в результате автомобилист за рулем «Хендая» оказался заблокирован в салоне.

Для помощи пострадавшим в ДТП на место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе спасатели челябинской городской службы спасения.

«При помощи аварийно-спасательного инструмента спасатели извлекли мужчину из салона автомобиля. К сожалению, пострадавший скончался от полученных травм. Остальные участники ДТП получили незначительные травмы и отказались от госпитализации», - отметили в управлении, добавив, что обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.

О количестве пострадавших в ДТП на Университетской набережной в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска не сообщили.