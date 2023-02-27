27.02.2023
Консультация юриста: может ли оклад быть меньше МРОТ
27.02.2023
В Троицке полицейские совместно с ФСБ задержали «закладчика»
27.02.2023
По требованию прокурора уволен вице-мэр Миасса, обвиняемый в получении взятки
27.02.2023
В ДТП на Университетской набережной Челябинска погиб 30-летний автомобилист
27.02.2023
Сбил с ног: в Еманжелинске хозяйка пса заплатит 300 тысяч рублей пенсионеру за сломанное бедро
27.02.2023
Заказав тест-драйв, судебные приставы Челябинска забрали машину
В ДТП на Университетской набережной Челябинска погиб 30-летний автомобилист
13.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась легковушка
07.02.2023
В Челябинске отлетевшим с места аварии бампером едва не убило пешехода
07.02.2023
В Челябинске маршрутка попала в аварию
07.02.2023
В Челябинской области иномарка врезалась столб, пассажирку зажало внутри
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023