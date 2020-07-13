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В Еманжелинске будут судить местного жителя, который за одну ночь порезал шины у 59 автомобилей

Происшествия
Сегодня, 14:49

Прокуратура Еманжелинска (Челябинская область) направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, повредившего колеса 59 автомобилей. Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

Прокуратура Еманжелинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений»

«По версии следствия обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений ножом разрезал шины у припаркованных автомашин на улицах Ленина, Титова, Энгельса в Еманжелинске, причинив технические повреждения 59 автомобилям с материальным ущербом потерпевшим на общую сумму 368 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

 

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