01.09.2022
Южноуральцы смогут получать вознаграждения за оплату услуг ЖКХ
01.09.2022
В горевшей накануне Варне дежурит МЧС, прокуратура выясняет причины пожара
01.09.2022
Бегавшую по Магнитогорску обезьянку забрал хозяин, их встрече помогли полицейские
31.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое сентября (18+)
31.08.2022
Челябинские автобусы и троллейбусы временно изменят маршруты движения
31.08.2022
В Еткуле «обкатали» проект для подростков «Территория закона»
В горевшей накануне Варне дежурит МЧС, прокуратура выясняет причины пожара
20.07.2022
Южноуральцев просят помочь восстановить храм, пострадавший от пожара
15.07.2022
В Копейске горела площадка на производственной базе
13.07.2022
На Успенском кладбище Челябинске едва не сгорело 98 икон и чудом не воспламенился храм
07.07.2022
20 человек самостоятельно эвакуировались из горящего элитного дома в Челябинске
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022
Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске
29.08.2022
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022