В горевшей накануне Варне дежурит МЧС, прокуратура выясняет причины пожара

В селе Варна (Челябинская область), где 31-го августа случился большой ландшафтный пожар и в результате пострадали жилые дома, на которые перекинулось пламя, сегодня, первого сентября, дежурят силы и средства МЧС.

Отметим, полная ликвидация возгорания была объявлена около девяти часов вечера 31-го августа. Незначительные ожоги получил мужчина, помогавший тушить пожар. От госпитализации пострадавший отказался, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Ситуацию с пожаром в Варне поставила на контроль прокуратура. Накануне на место выезжал исполняющий обязанности прокурора Варненского района Егор Свиридов – по поручению прокурора региона Карена Габриеляна, чтобы выяснить причины и обстоятельства случившегося. В настоящее время надзорное ведомство продолжает проводить проверку.

«Кроме того, в прокуратуре Варненского района организована временная приемная по телефонам: 8 (35142) 2-17-01, 89227558489, куда граждане могут обратиться по вопросам оказания правовой помощи. Ситуация поставлена на контроль в прокуратуре Челябинской области», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, огонь успел повредить в селе Варна четыре жилых дома и хозяйственные постройки на общей площади двести квадратных метров, а также полтора гектара сухой растительности, с возгорания которой и начался пожар.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение руководителям муниципалитетов региона в связи с установившейся в регионе аномально-жаркой погодой и порывистым ветром, которые привели к лесным пожарам на Южном Урале, включая Варненский район. Главам поручено в срочном порядке еще раз отработать вопросы мобилизации при угрозе пожара.