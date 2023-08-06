В кафе Челябинска ревнивец из Средней Азии напал с ножом на горожанку

В кафе Челябинске выходец из Средней Азии в ходе ссоры на почве ревности нанес ножом удары в грудную клетку – с целью убийства - ранее знакомой горожанке.

Это случилось ночью. Потерпевшая была госпитализирована, подозреваемый скрылся и объявлен в розыск.

Следственные органы СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью первой статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, сообщает региональное следственное управление СК России.