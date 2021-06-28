28.06.2021
В Челябинске на пит-стоп остановились участники международного ралли «Шелковый путь»
28.06.2021
В Каслях сотрудник колонии помог сбежать заключенному
28.06.2021
В Карабаше арестован полицейский, избивший задержанного
28.06.2021
Дебоширы, угрожавшие полицейским, отправлены в колонию
28.06.2021
Слушатели военного учебного центра при ЮУрГУ приняли присягу
28.06.2021
Жители Еманжелинска переживают за низкий темп ремонтных работ в детсаду №26
В Карабаше арестован полицейский, избивший задержанного
14.06.2021
СК начала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Коркино
11.06.2021
Обвиняемого в зверской расправе над женой южноуральца могут отправить в психбольницу
03.06.2021
Первый замминистра строительства Белавкин подозревается в получении взятки более миллиона
02.04.2021
Бастрыкин поручил проверить следователей СК Челябинска
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
27.06.2021
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021