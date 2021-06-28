В Карабаше арестован полицейский, избивший задержанного

В Карабаше (Челябинская область) арестован сотрудник полиции, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Он избил задержанного.

Следственными органами СКР по Челябинской области сотруднику полиции Карабаша предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Превышение должностных полномочий».

«По версии следствия, ночью 27 мая текущего года в отделение полиции «Карабашское» за нарушение общественного порядка был доставлен 65-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции сотрудник патрульно-постовой службы правоохранительных органов, превысив служебные полномочия, нанес задержанному телесные повреждения», - сообщил старший помощник руководителя СКР по региону Владимир Шишков.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.

«В настоящее время службой собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка, сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае установления его вины он будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством», - сообщили в региональном полицейском главке.

Кроме того, к руководителям полицейского будут применены меры дисциплинарного воздействия.