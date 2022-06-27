В Карабаше туристы заблудились в районе Чертовых ворот и пропала бабушка-грибница

В Челябинской области заблудились десять туристов в возрасте от 16-ти до 50-ти лет, которые отправились в поход на территории Карабашского городского округа.

Все участники субботнего путешествия благополучно добрались до скал с жутковатым названием Чертовы ворота, однако, спускаясь вниз, сбились с маршрута, запутались на лесных тропах, коих там множество, и в результате ушли в сторону от базы.

На помощь блуждающим путникам в ночь с 25-го на 26-е июня пришли спасатели Кыштымского отряда – до этого времени туристы пытались самостоятельно найти нужную тропу, но в наступившей темноте, когда несколько путешественников обессилели и уже не могли идти, было принято решение обратиться за помощью.

По телефону спасатели Кыштымского отряда сориентировали туристов, подсказали выход к ближайшему крупному ориентиру - озеру Барахтан и одновременно выехали на квадроциклах на поиск заблудившихся.

Обнаружив группу по разведённому костру и сигналам фонарика, спасатели взяли нескольких человек с собой, а оставшуюся группу из горно-таёжной местности забрали транспортом отеля, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

В общей сложности за минувшую неделю спасатели ПСС региона выполнили 33 выезда. Большая часть поисково-спасательных работ была проведена в горно-таёжной местности, были спасены 26 человек.

Сегодня, 27-го июня, в Карабашском городском округе вновь развёрнуты масштабные поисковые работы. Местность прилегающего к городу лесного массива обследуют одновременно в нескольких направлениях, привлечены спасатели Кыштымского отряда ПСС области, сотрудники полиции, пожарной охраны, несколько кинологических расчётов, более 20-ти военнослужащих, добровольцы, родственники – в окрестностях Кыштыма ищут пропавшую накануне пожилую женщину.

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«83 года – даже в этом возрасте жительница города Карабаш ежедневно продолжает выходить в лес за грибами. Со слов родственников, она прекрасно знает местность, не имеет проблем со здоровьем, может долго без устали ходить на большие расстояния и всегда берёт с собой телефон. Однако вечером в воскресенье пожилая женщина не вернулась домой и перестала отвечать на звонки», - сообщили в ПСС региона, отметив, что отправной точкой поиска стал биллинг, предоставленный сотовым оператором, - координаты точки, откуда пожилая женщина говорила по телефону последний раз.