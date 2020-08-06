В Карталинском районе найдены противотанковые мины и тротиловая шашка

В Карталинском районе (Челябинская область) местные жители обнаружили пять противотанковых мин. Они были уничтожены сотрудниками ОМОНа.

В управление Росгвардии по Челябинской области поступила информация о том, что в Сухореченском сельском поселении Карталинского района на бывшей военной точке при раскопках местные жители обнаружили пять противотанковых мин, предположительно боевых.

Для проведения обследования на место незамедлительно выехала инженерно-техническая группа ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области.

«В результате были обнаружены пять противотанковых мин ТМ – 57 без взрывателя, с взрывчатым веществом весом около 35 килограммов.

Кроме этого, при осмотре прилегающей территории минно-розыскная собака Загон обнаружила тротиловую шашку весом 400 граммов, с электродетонатором внутри», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Находка представляла реальную опасность для жизни и здоровья. Старшим инженером-сапером было принято решение уничтожить все найденное на месте накладным зарядом.