В Каслях полицейские накрыли цех по производству паленого алкоголя

В Каслях (Челябинская области) бойцы СОБР управления Росгвардии по Челябинской области оказали содействие южноуральским полицейским в задержании мужчин, организовавших производство паленого алкоголя.

В ходе спецоперации силовики изъяли более 2300 бутылок с этикетками известных марок производителей и почти 15 тысяч литров спирта.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области, спиртные напитки высокой градусности изготавливались в кустарных условиях с использованием подручных средств. Производство осуществлялось в арендованных складских помещениях. Здесь же и хранилась подготовленная для реализации продукция.

Стражами порядка были задержаны двое местных жителей, причастных к данному преступлению. Главным следственным управлением регионального полицейского главка возбуждено уголовное дело. Виновным грозит до шести лет лишения свободы.