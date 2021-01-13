В Кизильском районе бухгалтер отдела образования украла полмиллиона рублей

Прокуратура Кизильского района (Челябинская область) направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств бухгалтером районного отдела образования. Сумма ущерба составила свыше 500 тысяч рублей.
В отношении бухгалтера Кизильского отдела образования возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».
Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в течении семи месяцев бухгалтер похитила более 500 тысяч рублей. Она производила начисления работникам семи дошкольных образовательных учреждений, указывав в реестрах зачислений в числе получателей денежных средств номера своих банковских счетов. Чтобы работники об этом не узнали, женщина вручную вносила изменения в их расчетные листки.
Уголовное дело направлено в Кизильский районный суд.
Напомним, на махинациях с заработными платами попалась начальница отдела ЗАГС Копейска Татьяна Мукаева. Забирала у своих сотрудников часть премий, которые сама же им начисляла. За это обещала покровительство по службе. Возбуждено уголовное дело.