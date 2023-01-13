В колонию отправлен свердловчанин, задержанный ФСБ Челябинской области

УФСБ России по Челябинской области совместно с региональным пограничного управления ФСБ России пресекли канал незаконного сбыта наркотических средств. Житель Свердловской области отправился на 11 лет в колонию.

Свердловчанин был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Челябинской области почти с двумя килограммами мефедрона (это очень крупная партия), который в дальнейшем намеревался расфасовать на мелкие партии и сбыть на территории соседнего региона через тайниковые закладки.

Уголовное дело расследовано следственным органом УФСБ России по Челябинской области. Ранее фигурант не один раз привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, кражу, грабеж и попытку сбыта наркотиков.

Решением суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.