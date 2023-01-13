13.01.2023
Сегодня отмечается середина Святок
13.01.2023
В колонию отправлен свердловчанин, задержанный ФСБ Челябинской области
13.01.2023
КСП проверит Челябинскую наркологическую больницу
13.01.2023
В зоопарке Челябинска заболел кенгуру Джек
12.01.2023
Врач клиники ЮУГМУ назвала виды спорта, которые помогут снизить риск развития онкологии
12.01.2023
В Чебаркульском районе модернизировали врачебную амбулаторию
В колонию отправлен свердловчанин, задержанный ФСБ Челябинской области
12.01.2023
ФСБ поймала бывшего высокопоставленного силовика Магнитогорска на разглашении государственной тайны
12.01.2023
Задержала ФСБ: директора фирмы, заказавшего вырубку леса на девять миллионов рублей, оставили на свободе
12.01.2023
Бывший замглавы Магнитогорска отправился в колонию
26.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023