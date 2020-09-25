В Копейске пассажир иномарки погиб после столкновения с двумя большегрузами

В Копейске (Челябинская область) иномарка залетела под два грузовика с полуприцепами. Пассажир легковушки погиб на месте, еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

Авария со смертельным исходом произошла вечером 24-го сентября на 36-м километре автодороги «Восточный обход Челябинска».

«50-летний водитель за рулем «Шевроле Кобальт», перестраиваясь с крайней правой полосы, не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Скания» с полуприцепом Krone, после чего легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась со второй «Сканией» с таким же полуприцепом», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

После столкновения у «Шевроле Кобальт» произошел обрыв части двигателя, который отбросило в ехавший попутно автомобиль «Лексус».

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир «Шевроле», 42-летний мужчина, скончался на месте. Водитель и еще один пассажир легкового автомобиля получили травмы.