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В Копейске пассажир иномарки погиб после столкновения с двумя большегрузами

Фото: 
УГИБДД по Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 11:33
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В Копейске (Челябинская область) иномарка залетела под два грузовика с полуприцепами. Пассажир легковушки погиб на месте, еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

Авария со смертельным исходом произошла вечером 24-го сентября на 36-м километре автодороги «Восточный обход Челябинска».

«50-летний водитель за рулем «Шевроле Кобальт», перестраиваясь с крайней правой полосы, не уступил дорогу и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Скания» с полуприцепом Krone, после чего легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась со второй «Сканией» с таким же полуприцепом», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

После столкновения у «Шевроле Кобальт» произошел обрыв части двигателя, который отбросило в ехавший попутно автомобиль «Лексус».

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир «Шевроле», 42-летний мужчина, скончался на месте. Водитель и еще один пассажир легкового автомобиля получили травмы.

 

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