В Копейске задержан пьяный маршрутчик

Жителей Копейска (Челябинская область) перевозил пьяный водитель маршрутного такси. В момент проверки в маршрутке находился 21 пассажир.

29 ноября около 07:30 часов, в ходе постоянного рейда Копейске сотрудники ГИБДД остановили рейсовый автобус «ГАЗ», который перевозил пассажиров по маршруту «Вокзал Копейска – поселок Советов».

«При проверке документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения, после чего он был отстранен от управления транспортным средством. В момент проверки в салоне транспортного средства находились 21 пассажир, из которых семь человек ехали стоя, тем самым водитель нарушил правила перевозки пассажиров», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате проведенного освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор показал, что содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составляет 0,204 мг/л при минимально допустимом 0,16 мг/л.

В отношении водителя возбуждено административное дело. Он лишится прав и будет оштрафован на 30 тысяч рублей.

Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.