В Коркино в аварии с пассажирским автобусом погибла девушка

В Коркино (Челябинская область) «Волга» протаранила пассажирский автобус. Пассажирка легковушки погибла на месте. Еще три человека были доставлены в больницу.

В понедельник, 30 августа, на линию «112» поступило сообщение о лобовом столкновении на выезде из Коркино возле АЗС «Уфа-Ойл» пассажирского автобуса № 118 «Еманжелинск-Челябинск» и легкового автомобиля «Волга». Об этом сообщается в социальной сети «Весь Коркино».

По предварительной информации, легковой автомобиль, следовавший по направлению из Челябинска, на большой скорости выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом. Водитель и две пассажирки «Волги» были доставлены в коркинскую травматологию. Еще одна пассажирка скончалась до прибытия скорой помощи.

Пассажиры автобуса не пострадали.

Фото: группа «Весь Коркино»