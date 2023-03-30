В Красноармейском районе полицейский спас подростка из реки

В Красноармейском районе полицейский вытащил оказавшуюся в реке юную местную жительницу.

Около 18:00 в дежурную часть ОМВД России по Красноармейскому району поступило сообщение о том, что в селе Миасское Красноармейского района по улице Советской под мостом в реке находится подросток. Незамедлительно следственно-оперативная группа выехала для выяснения обстоятельств.

Прибыв на место, полицейские увидели девушку в водоеме. Оперуполномоченный старший лейтенант полиции Михаил Куренков, не раздумывая, бросился на помощь, чтобы вытащить подростка на берег. Девушка была передана прибывшим на место происшествия медикам и доставлена в больницу. Благодаря действиям полицейского девочка, 2007 года рождения, не получила серьезного переохлаждения.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудник полиции скромно пояснил, что просто выполнил свой долг.