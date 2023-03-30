30.03.2023
В Красноармейском районе полицейский спас подростка из реки
30.03.2023
Как Владимир Винокур дал старт «звездной живописи»
30.03.2023
Во втором полугодии 2022 года челябинцы предпочитали слушать «Авторадио»
30.03.2023
Технические инновации позволят ММК сэкономить почти 1,2 миллиарда рублей
30.03.2023
«Малахитовая дипломатия» от Людмилы Будриной
29.03.2023
ГРЦ Макеева начинает подтверждение ключевых технологий ракеты-носителя КОРОНА
В Красноармейском районе полицейский спас подростка из реки
25.03.2023
Назначили новых начальников отделов полиции в Снежинске и Катав-Ивановском районе
24.03.2023
Челябинские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении
23.03.2023
Бывший челябинский опер подозревается в создании борделей
22.03.2023
Пенсионеры из Аши оставили телефонных мошенников без денег
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023
Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю
29.03.2023
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023