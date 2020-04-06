В Кусе будут судить отца, который выгнал на мороз раздетой 8-летнюю дочь

Прокуратура Кусинского района (Челябинская область) утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего жителя поселка Магнитка, обвиняемого в жестоком обращении со своей восьмилетней дочерью. Он систематически избивал ее, а в декабре 2019 года вообще выгнал ребенка на мороз без верхней одежды и обуви из-за того, что девочка не смогла без ошибок выполнить домашнее задание.

Жителю Кусинского района предъявлено обвинение по статье 156 УК РФ - "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

"По версии следствия обвиняемый в период с мая по декабрь 2019 года, не желая проявлять должную заботу о всестороннем развитии и воспитании малолетней дочери, систематически наказывал ее, причинял побои, оскорблял грубой нецензурной бранью, причиняя вред физическому и психическому здоровью", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как стало известно агентству "Урал-пресс-информ", в доме с обвиняемым проживала мама девочки. Но она не всегда была свидетелем того, как муж бьет дочку. К тому же, она боялась своего супруга. Ранее он уже становился фигурантом уголовного дела по статье 119 УК РФ - "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Оно было прекращено по факту примирения сторон.

Так, в мае 2019 года отец ребенка, недовольный тем, что при выполнении домашнего задания дочка сделала ошибки, на длительное время поставил ее в угол. При этом он выражался в отношении ребенка грубой нецензурной бранью. В этом же месяце, узнав, что школьница без разрешения ушла в гости в тете, он угрожал избить ее ремнем.

В октябре 2019 года мужчина уже воплотил свои угрозы в жизнь. Возмущенный тем, что дочь вовремя не пришла домой из гостей, он избил ее ремнем. Девочка рассказала о происходящем в их семье в школе, за что обвиняемый ей пригрозил, что отдаст ее в детский дом.

А в декабре 2019 года мужчина снова оказался недоволен тем, что при выполнении домашнего задания дочь сделала ошибки. Он обругал ее матом, избил, а затем выгнал на улицу раздетой.

Уголовное дело направлено в мировой суд. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.