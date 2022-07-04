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04.07.2022 10:37

В лесах Челябинской области продолжают теряться люди

С наступлением летнего периода одним из сезонных рисков для сотрудников МЧС являются так называемые «потеряшки» - жители, гости Челябинской области, туристы и грибники, которые в процессе ухода в лес теряют ориентир и не могут самостоятельно выйти обратно к населенному пункту.

Только в июне месяце сотрудникам подразделений чрезвычайного ведомства Южного Урала совместно со специалистами поисково-спасательной службы Челябинской области приходилось не один десяток раз выезжать на поиски потерявшихся людей в лесных массивах. Искали и пенсионеров-грибников, два дня блуждавших по территории национального парка Таганай, и женщину-туриста из Перми, которая с несовершеннолетней дочерью заблудились в национальном парке Зюраткуль, и отдельных граждан, заплутавших на лесных тропах Челябинской области. В общей сложности, за июнь месяц текущего года были найдены 44 человека.

В большинстве случаев потерявшиеся люди имели при себе мобильные телефоны и смогли самостоятельно сообщить о своем положении по экстренному телефону «112». Благодаря этому их поиски значительно облегчались: периодически находясь на связи с потерявшимися (в целях экономии заряда сотового телефона), спасатели уточняли координаты и окружающую обстановку, по которым в последствии вели поиски.

Потерявшийся человек – это всегда происшествие. На его поиски направляются силы и средства не только МЧС и поисковиков-спасателей, даже волонтеры принимают участие в поисковых операциях. Так, на поисках пенсионеров в нацпарке Таганай было задействовано 225 человек и 40 единиц техники, в том числе 30 волонтеров. За почти двое суток поисков было обследовано 98 квадратных километров лесного массива и 316 километров лесных дорог.

Сотрудники МЧС напоминают: при выходе в лес необходимо сообщить своим близким приблизительное время возвращения, иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон, хотя бы небольшой запас воды и еды, одеваться по погоде с учетом защиты от различных насекомых. Собирая грибы и ягоды, не стоит выбирать дальние маршруты, далеко уходить от лесной тропы. Хорошим ориентиром в лесном массиве может служить проходящая поблизости шоссейная дорога: звук проезжающих машин всегда позволит вернуться к дороге. Южноуральцам, имеющим пожилых родственников, необходимо более внимательно относиться к своим родным: по возможности, сопровождать их в походах в лес или объяснить элементарные правила поведения в лесу, быть с ними на постоянной мобильной связи. Ведь в большинстве своем «потеряшки» - это грибники-пенсионеры, которых подводит потеря ощущения времени, плохое зрение и иные причины.

Если вы решили пойти в поход, необходимо сообщить об этом профессиональным спасателям – зарегистрировать свою туристскую группу. Сделать это можно онлайн, на официальном сайте Главного управления МЧС России по Челябинской области. Такая регистрация позволит сотрудникам МЧС сопровождать вашу группу на всем туристическом маршруте и избежать нештатных ситуаций.

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Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области

29.06.2022 10:53

На автобусном маршруте «Роза – Челябинск» работал лишенный прав водитель

29.06.2022 10:27

В Челябинске пройдет чемпионат России по дартсу