В лесу Сосновского района молодой парень едва не замерз в поисках «закладки»

В Сосновском районе (Челябинская область) в лесном массиве заблудились три жителя Озерска. Двое из них смогли выбраться из леса, а вот третий едва не замерз.

На единый телефон 112 позвонил житель Озерска, который сообщил о замерзающих в лесу двух молодых людях. Они находились в районе между СНТ «Кировский» и селом Большие Харлуши. По информации собственного источника агентства «Урал-прессиИнформ», парни оказались в лесу в поисках «закладок».

«В ходе обследования лесной местности поступила информация от одного из потерявшихся – он смог выйти к дороге и доехать до Челябинска, однако в лесу продолжал оставаться ещё один молодой человек. Его обнаружили уже на рассвете», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Парень лежал без движения в лесном массиве, заметенный снегом, с признаками обморожения ног в двух километрах от микрорайона Чистые Рощи. Спасатели на снегоходе эвакуировали молодого человека из лесного массива к дому, оказали первую помощь и, вызвав бригаду скорой медицинской помощи, передали его на руки врачам.