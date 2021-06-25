В Локомотивном готовятся возбудить уголовное дело из-за отсутствия воды

В Локомотивном городском округе (Челябинская область), где жители уже несколько дней живут без централизованного водоснабжения, выявлено хищение труб на старом водоводе. Будет возбуждено уголовное дело.

Факт хищения выявил министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе, приезжавший накануне в город по поручению губернатора Алексея Текслера. Власти, под боком у котором идет воровство, ничего не замечают.

Юлий Элбакидзе зафиксировал несанкционированные работы в охранной зоне водопровода во время его осмотр.

«Там сегодня стоит экскаватор, работают люди, вырезают старый водопровод железный, который был выведен из эксплуатации после ввода в эксплуатацию нового. То есть идёт, по сути, хищение муниципального имущества», - констатировал министр.

Все материалы были переданы в прокуратуру. Надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль. «В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела, - подчеркнул Юлий Элбакидзе. - Проблема в том, что работают неизвестные люди, техника, они могут оказать негативное влияние на работу нового водопровода, который проложен в том месте, где они ведут свои раскопки».

Напомним, на магистральном водоводе города было обнаружено несколько порывов, которые привели к резкому снижению запасов воды в резервных емкостях и прекращению централизованного водоснабжения. Министр Юлий Элбакидзе, разбиравшийся на месте с ситуации, пришел к выводу, что ни городские власти, ни руководители ЖКХ не занимаются должной эксплуатацией водовода и не понимают, как нужно осуществлять водоснабжение. В город отправится комиссия с проверкой.