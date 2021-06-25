25.06.2021
В Челябинской области фермер пытался обмануть минсельхоз
25.06.2021
Челябинская область вернулась к мартовским показателям по числу случаев ковида за сутки
25.06.2021
Не нужно сеять панику: саранча в Кизильском районе под контролем
25.06.2021
Школьница из Челябинска получит доступ к суперкомпьютеру Сбера «Кристофари»
25.06.2021
Из-за коронавируса в Челябинске отменен ежегодный мемориал Масленникова
25.06.2021
«Пятёрочка» представила обновлённую программу лояльности
В Локомотивном готовятся возбудить уголовное дело из-за отсутствия воды
25.06.2021
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
24.06.2021
Губернатор подключился к решению проблемы в Локомотивном - в город направлен министр
24.06.2021
Жители Локомотивного остались без воды: Власти хотят, чтобы все начали в туалет в мэрию ходить?
23.06.2021
Текслер – главам: Если я начну заниматься проблемами ваших муниципалитетов по долгам, это плохо закончится
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021