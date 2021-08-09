В Магнитогорске на предприятии найдены снаряды времен Великой Отечественной войны

Бойцы магнитогорского ОМОН Росгвардии (Челябинская область) обследовали находки времен Великой Отечественной Войны.

В управление Росгвардии по Челябинской области поступила информация о том, что на производственной территории одного из предприятий города Магнитогорска обнаружен предмет, внешне схожий с минометной миной. Находку обнаружили рабочие во время проведения строительных работ.

«На место незамедлительно выехали сотрудники группы разминирования магнитогорского ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области. Прибыв на место, специалисты обследовали территорию, где была найдена мина. В ходе осмотра бойцами ОМОН были найдены два снаряда калибром 105 миллиметров, гильза калибра 50 миллиметров (предположительно, от зенитного орудия), девять штук миномётных мин калибра 82 миллиметров, снаряд калибра 76 миллиметров, три фрагмента гильз от 100 миллиметрового артиллерийского орудия», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по региону Альберт Габбазов.

Специалисты установили, что все находки времен Великой Отечественной войны не представляют опасность для окружающих.