В Магнитогорске пернатый малыш «зацепил» своего спасителя

В Магнитогорске (Челябинская область) за помощью к врачам травмпункта обратился молодой человек, нашедший в траве птенца хищной птицы и попытавшийся помочь ему, напоить.

Однако пернатый кроха в благодарность накрепко вцепился в руку спасителя двумя лапками, вонзив вполне хищные коготки глубоко под кожу.

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, самостоятельно отцепить перепуганного птенца молодой человек не мог. Врачи травмпункта также столкнулись с отчаянным сопротивлением. Орнитолога найти не смогли и вызвали спасателей.

При помощи двух пинцетов профессионалы извлекли по очереди каждый коготок птенца из кисти пострадавшего. Благодаря крайне осторожной и аккуратной спасательной операции никто из участников происшествия не пострадал. Врачи обработали раны молодого человека, а спасатели вынесли крылатого воина в малолюдное место и оставили на природе.