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В Магнитогорске при столкновении двух трамваев пострадали девять человек

В Магнитогорске водитель одного трамвая, выбрав небезопасную скорость движения, въехал в остановившийся перед ним другой вагон. Девять человек получили травмы различной степени тяжести. У трех пострадавших от удара вышибло зубы.

Авария с участием двух трамваев произошла 15 декабря.

Один трамвай следовал по маршруту №20 по улице Грязнова со стороны проспекта Ленина в сторону Южного перехода и в районе дома №50 по улице Грязнова. По предварительной информации, его водитель не выбрал безопасную скорость движения, совершил столкновение с впереди остановившимся трамваем, следовавшим по маршруту №14.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Магнитогорска, в результате ДТП пассажиры, находившиеся во втором трамвае, получили телесные повреждения. За медицинской помощью обратились девять человек, троих из них госпитализировали в лор-отделение, троим назначено амбулаторное лечение, трое доставлены в отделение стоматологии. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. 4