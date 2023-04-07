В Магнитогорске пьяная мать в детском саду поколотила полицейского

В Магнитогорске будут судить местную жительницу, которая в детском саду, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросилась с кулаками на полицейского. У него диагностирована черепно-мозговая травма.

37-летнюю местную жительницу будут судить по статье «Применение насилия, опасного для здоровья и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По версии следствия, обвиняемая пришла за ребенком в детский сад в состоянии алкогольного опьянения, где ей отказались отдавать ребенка и вызвали сотрудников полиции.

По вызову о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) прибыл сотрудник патрульно-постовой службы полиции, которому обвиняемая нанесла удар головой и локтем в лицо, причинив черепно-мозговую травму, оцениваемую как легкий вред здоровью, а также высказала угрозу применения насилия.

Обвиняемая в ходе предварительного следствия вину в совершении преступления признала.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Магнитогорска для рассмотрения по существу.